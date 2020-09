MotoGp, pole per Vinales in Emilia Romagna: poi Miller e Quartararo. Rossi parte settimo

19 settembre 2020 a

Maverick Vinales, su Yamaha, ha ottenuto la pole del Gp dell'Emilia Romagna in programma domani sul circuito di Misano. Con lo spagnolo in prima fila Jack Miller su Ducati Pramac, e Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha Petronas. Quarto tempo e seconda fila per Pol Espargaro (Ktm) che ha preceduto Francesco Bagnaia su Ducati Pramac e Brad Binder (Ktm). Per Valentino Rossi il settimo tempo con la Yamaha ufficiale davanti a Franco Morbidelli. Indietro le Ducati: non Danilo Petrucci che precede Andrea Dovizioso.

