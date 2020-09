Kulusevski, esordio con magia: Pirlo gode e la Juve asfalta la Samp, segna pure Ronaldo

20 settembre 2020 a

a

a

La carriera da allenatore di Andrea Pirlo inizia con una facile vittoria della Juventus. Con la Sampdoria finisce 3-0, con il dominio bianconero va ben oltre quello che lascia immaginare il risultato. I blucerchiati si dimostrano poca cosa e la Juve li regola senza troppe difficoltà, creando tanto senza correre alcun rischio. E poi è stata a tutti gli effetti la serata degli esordi brillanti: a partire da quello di Kulusevski, al quale è bastato un quarto d’ora per segnare un gran gol. Da posizione defilata, lo svedese ha piazzato il pallone col sinistro sul secondo palo e ha subito dato una prima conferma di valere tutti i soldi spesi per lui. Dieci minuti più tardi Cristiano Ronaldo ha fatto tremare la traversa: avrà modo di rifarsi. Ottime impressioni anche per la prima di McKennie, che in mezzo al campo si è fatto notare per energia, presenza e giocate. Un mix che lascia immaginare che sarà un titolare fisso nella scacchiera di Pirlo. Al 78esimo è arrivato anche il 2-0 a firma di Bonucci, che sugli sviluppi di un calcio da fermo è stato lesto a spingere in rete un pallone vagante a due passi dalla porta. Nel finale c’è stata gloria anche con Cristiano Ronaldo, che non ha lasciato scampo al portiere con una delle sue brucianti conclusioni in diagonale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.