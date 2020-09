Luis Suarez, Antonio Di Pietro a L'aria che tira: "Se sono così bravi, non serve il gioco delle tre carte"

23 settembre 2020 a

Antonio Di Pietro, ospite di L'Aria che Tira in onda su La7 condotto da Myrta Merlino, ha parlato del caso Luis Suarez e dell'esame truffaldino per ottenere la cittadinanza italiana: "Non capisco perché debba ragionare con la testa e non con i piedi questo signore. È una regola del cavolo: fra cento anni non ci riconosceremo più, il nostro dna sarà mezzo cinese, mezzo russo, mezzo italiano, mezzo americano, smettiamola di ragionare con questo campanilismo", afferma riferendosi all'esame del calciatore del Barcellona bramato dalla Juventus.

Da ex pm Di Pietro se la prende più che con il calciatore con chi l'ha giudicato e anche con la squadra del suo cuore: "Ci sono dei pubblici ufficiali e soprattutto c'è di mezzo la Juve per cui tifo che mi fa fare questa figura, se è così brava vince senza il gioco delle tre carte", conclude Di Pietro

