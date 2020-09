Suarez e la Juventus, la frase sibillina dell'avvocato: "Se uno paga un jet privato". Ora indaga pure la Finanza

26 settembre 2020 a

Chi ha pagato il volo che ha portato l'attaccante del Barcellona Luis Suarez a Perugia?. La guardia di Finanza vuole vederci chiaro e a mettere la pulce nell'orecchio potrebbe essere proprio la frase dell’avvocato David Brunelli, difensore della rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli, che ha detto: "Se uno prende un aereo privato da Barcellona a Perugia si aspetta in cuor suo di passare". Per questa ragione le fiamme gialle hanno notificato un decreto di acquisizione di materiale per accertare le modalità di pagamento del viaggio alla compagnia catalana Clipper national air s.a., gestisce il Cessna Citation Mustang, modello 510, che ha trasportato Luis Suarez.

Secondo il piano di volo il bimotore è decollato alle ore 13.21 del 17 settembre da Barcellona, atterrato a Perugia Sant'Elpidio alle ore 15.04 . Per poi ripartire circa due ore dopo alle 16.49. Costo del volo 12mila euro circa.

