Luis Suarez, Codacons: "La Juventus deve retrocedere in B se ha truccato l'esame di italiano"

Il caso-Suarez si ingrandisce. Marco Donzelli, presidente del Codacons, è intervenuto su quello che è lo scandalo del presunto esame-farsa di italiano sostenuto dal calciatore a Perugia. "Se verrà confermato il coinvolgimento diretto del club bianconero, finalizzato a truccare l'esame per la cittadinanza italiana del calciatore Luis Suarez, è necessario che la F.IG.C. sanzioni duramente il club bianconero, in quanto ne va della regolarità del campionato italiano di Serie A".

Per Donzelli "con tutti gli interessi, anche economici, che ci sono in gioco il presunto tentativo del club bianconero di assicurarsi uno degli attaccanti più forti d'Europa, truccando un esame, deve essere sanzionato con decisione". Qui la conclusione: "Per questo motivo, a norma dell'articolo 32 del Codice di Giustizia Sportiva, chiediamo la retrocessione della Juventus". Retrocessione ancora non ufficiale, visto che nulla sul possibile coinvolgimento del club bianconero è stato confermato.

