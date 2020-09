Benevento, clamorosa rimonta all'esordio in Serie A: Samp imbarazzata. Lazio ok a Cagliari

26 settembre 2020 a

La Lazio vince con brivido la sua prima partita di campionato, nonostante il 2-0 finale faccia pensare ad un dominio sul Cagliari. Alla Sardegna Arena la squadra di Simone Inzaghi è passata subito in vantaggio: dopo 4 minuti l’azione sulla sinistra di Marusic si è conclusa con il tap-in vincente di Lazzari. Poi i biancocelesti hanno avuto diverse occasioni per raddoppiare, ma a inizio ripresa sono i sardi a disperarsi per un clamoroso errore a porta vuota di Simeone che avrebbe potuto ristabilire la parità. Pur soffrendo il ritorno del Cagliari, la Lazio è riuscita a chiuderla al 29’ con il raddoppio del solito Immobile.

Inizia con il botto invece la Serie A del Benevento, che clamorosamente rimonta due gol di svantaggio ed espugna Marassi per 3-2. La Sampdoria non può far altro che biasimare se stessa: nei primi 18 minuti aveva costruito un vantaggio rassicurante grazie alle reti di Quagliarella e Colley. Ma gli uomini di Ranieri non avevano fatto bene i conti con quelli di Pippo Inzaghi, che hanno trovato la forza di reagire e di costruire una grandissima rimonta: il difensore Caldirola ha firmato una doppietta al 33’ ed al 72’, dopodiché è stato il terzino Letizia a fulminare Audero a due minuti dalla fine, regalando uno storico successo all’esordio al Benevento.

