Gonzalo Higuain, debutto da incubo con l'Inter Miami: sbaglia un rigore, rissa e perde tre a zero

Gonzalo Higuain ha esordito con i Miami (la squadra di Beckham). contro i Philadelphia. La sua prima nella MLS il campionato americano, ma ha perso 3-0. L'argentino è stato anche protagonista in negativo del match: ha sbagliato l’ennesimo calcio di rigore della sua carriera. La partita era sul 2-0. Dopo l'errore gli avversari lo hanno deriso dopo e lui non l’ha presa bene. La sua squadra ora è ultima in classifica.

Neanche Higuain, scrive Sportmediaset, è riuscito quindi a dare una svolta alla stagione della squadra di Beckham, sempre più ultima a pari merito con i DC United: la franchigia di Miami ha vinto solo 3 partite su 14 mettendo insieme sin qui undici punti.

