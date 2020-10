Bakayoko, duello tra Napoli e Milan per il centrocampista: indiscreto dell'ultima ora, partenopei in vantaggio

02 ottobre 2020 a

Il Napoli sorpassa il Milan per Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, da tempo nel mirino dei rossoneri che sono alla ricerca di un vice Kessié, ha aperto al ritorno in Italia, ma al Napoli del suo ex allenatore proprio al Milan Gennaro Gattuso. Secondo Tuttosport il Chelsea, proprietario del cartellino del giocatore, ha aperto a un confronto: i campani spingono per un prestito oneroso a circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto, resta l’ostacolo dell’ingaggio, lo stesso che ha frenato il Milan nelle scorse settimane.

De Laurentiis è pronto ad offrire al giocatore uno stipendio da 2 milioni di euro l’anno, mentre l’ex Milan ne guadagna 3,5. Bakayoko, che arriva da una stagione con alti e bassi al Monaco, dovrebbe ridursi lo stipendio per tornare in Italia. Sulle sue tracce ci sono anche l’Hertha Berlino e il Paris Saint Germain, per ora più defilato.

