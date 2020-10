Juventus, due membri dello staff positivi al Covid: tutta la squadra in isolamento

03 ottobre 2020 a

Anche la Juventus cade sotto i colpi del Covid. La società bianconera ha comunicato sul suo sito ufficiale che nel corso degli ultimi controlli sono emersi due casi di positività. Non si tratta di calciatori, ma di membri dello staff, non di quello tecnico o medico, spiega il club. La squadra, però, è in isolamento fiduciario. "Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo", specifica il comunicato bianconero,

La Juve scenderà in campo allo Stadium nel posticipo domenicale contro il Napoli, alle prese con due casi di positività tra i giocatori, Zielinski ed Elmas La società - conclude il comunicato della Juve - è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti.

