Bakayoko al Napoli, prestito secco e zero condizioni: amaro in bocca per i tifosi del Milan

Fatta per Tiemoue Bakayoko al Napoli. Nelle difficilissime ore dello stop per i ragazzi di Gennaro Gattuso, che rischiano il 3-0 a tavolino con la Juventus per il caos-coronavirus, una buona notizia: il centrocampista lascerà il Chelsea per vestire l'azzurro. Il centrocampista francese farà a brevissimo le visite mediche, come annunciato da Gianluca Di Marzio. Risolti gli ultimi dettagli dell'accordo tra i due club: Bakayoko arriva in prestito secco, con la squadra londinese che si sobbarcherà addirittura parte dell'ingaggio. Nell'accordo non vi è neppure l'obbligo di riscatto: insomma, nessun vincolo né opzioni. Condizioni che lasciano ancor più l'amaro in bocca ai tifosi del Milan, che da settimane sognavano il ritorno in rossonero del francese. E il sogno è destinato a rimanere tale.

Juventus-Napoli, "i professionisti possono viaggiare": verso il 3-0 a tavolino, ma qui crolla la Serie A

