Serie A, pareggio per 1-1 tra Lazio e Inter: a segno Lautaro e Milinkovic, due espulsi e tante occasioni sprecate

L'Inter frena all'Olimpico e non riesce a tenere il passo dell'Atalanta: Lautaro Martinez illude i nerazzurri, in cerca della terza vittoria in altrettante gare, ma un'orgogliosa Lazio riesce ad agguantare il pari con Milinkovic-Savic. Si chiude sull'1-1 un tiratissimo e segnato da un'espulsione per parte, Immobile e Sensi.

Nel primo scontro diretto in campionato la squadra di Conte non riesce a sfruttare le difficoltà di un incerottato avversario: all'attivo per i nerazzurri anche un palo, su conclusione di Brozovic. Inzaghi, che attende sempre novità last-minute dal mercato, puntava alla riscossa dopo il ko con l'Atalanta ma può essere soddisfatto per la reazione della sua squadra: i biancocelesti sono costretti a tre cambi forzati (Radu, Bastos e Marusic) e a giocare per un quarto d'ora in dieci contro undici. Per quanto visto in campo, anche se per l'Inter forse è un'occasione persa, il pareggio tra le due squadre è giusto così.

