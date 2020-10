Serie A, il Milan travolge lo Spezia: rossoneri a punteggio pieno dopo tre giornate

04 ottobre 2020 a

a

a

Il Milan stenta un tempo, poi dilaga nella ripresa con il neopromosso Spezia. Al Meazza finisce 3-0 per i rossoneri, a punteggio pieno dopo tre giornate. Prosegue la serie positiva della squadra di Pioli: 15° risultato utile consecutivo in campionato. Successo deciso dalla doppietta di Leao (57' e 78') e dalla rete di Theo Hernandez (76'). Terzo successo in questo campionato per i rossoneri che restano a punteggio pieno e agganciano l'Atalanta al comando della classifica a quota 9. I liguri restano a 3.

Benissimo Roma, meno il Napoli, male il Milan: ecco i sorteggi delle italiane per l'Europa League

La scossa però arriva solo nella ripresa: Diaz al 51’ va molto vicino al gol (destro a lato); al 57’ la gara si sblocca su punizione-cross di Calhanoglu impattata benissimo da Leao. Lo Spezia è costretto a riorganizzarsi. Italiano spedisce in campo Agudelo che si rende subito pericoloso (66’), ma deve scoprirsi. Theo Hernandez (75’) raddoppia con una micidiale azione personale conclusa di sinistro; Leao fa tris (78’) concludendo sottoporta su sponda di Kessie. E all’82’ Theo Hernandez sfiora il bis personale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.