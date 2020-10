Federica Pellegrini mano nella mano con l'allenatore Matteo Giunta, cugino del suo ex Filippo Magnini

06 ottobre 2020 a

a

a

Federica Pellegrini esce allo scoperto e si lascia fotografare mano nella mano con Matteo Giunta, suo allenatore e cugino del suo ex Filippo Magnini. Le foto esclusive sono state scattate dai paparazzi di Chi. E così, dopo tre anni di rumors sulla relazione, mai ufficializzata, per la prima volta la campionessa di nuoto si è lasciata sorprendere in teneri atteggiamenti con il suo coach. I due sono stati visti insieme a Roma, dopo una romantica cena nel ristorante stellato “Il Pagliaccio”, alla fine di una giornata di allenamenti al Circolo Aniene, dove poi sono rientrati per dormire nella foresteria degli atleti. Secondo alcuni, la relazione tra la Pellegrini e Giunta sarebbe iniziata nel 2017. E sarebbe stata proprio quella la causa della fine della storia con Filippo Magnini.

"Farò altro nella vita". Federica Pellegrini ai titoli di coda: il giorno dell'addio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.