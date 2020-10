Inter, dopo Alessandro Bastoni è risultato positivo anche Milan Skriniar: per lo slovacco si attende il secondo tampone

07 ottobre 2020 a

Un altro caso di coronavirus in casa Inter. Dopo l'ufficialità di Alessandro Bastoni, Milan Skriniar ha scoperto la positività mentre era in ritiro con la nazionale slovacca e ora è in attesa che il secondo tampone (stasera o domani mattina) confermi o smentisca i primi risultati. Entrambi rischiano di saltare il derby contro il Milan del 17 ottobre e per Antonio Conte rischia di profilarsi una vera e propria emergenza nella retroguardia.

Per quanto riguarda Bastoni, il club nerazzurro informa che è asintomatico e ora si atterrà alle procedure previste dal protocollo sanitario. Per l'Inter, che si era già mossa effettuando nuovi test a tutti e modificando il programma di allenamento (in via precauzionale niente sedute di gruppo, ma solamente individuali), scatterà dunque l'isolamento fiduciario per tutto il gruppo squadra. Al Centro Sportivo Suning ci sono al momento solo Handanovic, Radu, Padelli, Ranocchia, Darmian, Nainggolan, Gagliardini e Young.

