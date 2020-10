Elisabetta Canalis ha rovinato Reginaldo? "Si ricordano di me solo per essere stato il suo stallone"

12 ottobre 2020 a

a

a

Una carriera rovinata da Elisabetta Canalis. Lo suggerisce Reginaldo, ex attaccante brasiliano di Fiorentina. Treviso e Siena, noto anche ai non appassionati di calcio per la storia d'amore con la splendida ex velina di Striscia la notizia, negli anni Duemila. "Mi fa piacere quando si parla della storia con Elisabetta - spiega ai microfoni di Itasportpress - anche se, visto il forte clamore mediatico, molto spesso si ricordano di me più per essere stato lo stallone della Canalis che un calciatore con quasi 500 presenze in Italia".



"Quella storia con una donna famosa mi tolse qualcosa calcisticamente perché molti direttori sportivi non mi volevano e mi consideravano un calciatore che pensava solo alle donne e alla bella vita. La love story con la Canalis ha rovinato la mia carriera anche se poi io ho dimostrato a suo di gol che non ero solo un giocatore da notti in discoteca".

