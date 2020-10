Fabio Fognini positivo al coronavirus, lo scopre a torneo in corso: "Tosse e mal di testa"

14 ottobre 2020 a

Il tennista Fabio Fognini è risultato positivo al Covid-19 e non potrà scendere in campo contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel secondo turno del Sardegna Open, torneo Atp 250 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Forte Village. Il ligure, numero 16 del mondo e e prima testa di serie, sarà sostituito dal croato Danilo Petrovic.

"Ragazzi devo comunicarvi che questa mattina sono risultato positivo al Covid-19. I sintomi sono molto lievi, un po' di tosse e febbre, mal di testa... ma purtroppo è arrivata questa brutta notizia". Così su Instagram, Fognini ha confermato la notizia della sua positività. "Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò molto presto. Vi abbraccio tutti".

Ora dovranno essere sottoposti a tampone tutti i tennisti in gara nel torneo che si sta disputando a Pula. Tra questi anche Musetti, che martedì ha disputato il doppio in coppia con Fognini.

