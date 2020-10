Serie A, Juventus-Crotone 1-1: espulso Chiesa all'esordio, Morata salva Pirlo senza Cristiano Ronaldo

17 ottobre 2020 a

a

a

Il Crotone strappa il suo primo punto in questa Serie A e lo fa proprio contro la Juventus che, orfana di Cristiano Ronaldo (a casa con il coronavirus), non riesce ad andare oltre l'1-1. La gara si era messa subito male per i bianconeri a causa di un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Bonucci: dal dischetto Simy ha battuto Buffon portando i calabresi in vantaggio per 1-0. A pareggiare i conti ci ha poi pensato Alvaro Morata con il primo sigillo dal ritorno a Torino, firmato tra l'altro su assist di Federico Chiesa, che invece era all'esordio. All'inizio del secondo tempo la Juve però ha sofferto più del previsto e addirittura si è trovata in dieci per il rosso diretto sventolato dall'arbitro in faccia all'ex Fiorentina, punito severamente per un intervento falloso ma non cattivo. Con l'uomo in meno i bianconeri paradossalmente hanno giocato meglio e trovato pure il raddoppio, che però è stato vanificato dal Var che ha segnalato il fuorigioco millimetrico di Morata. E così il Crotone ha resistito senza correre grandi rischi, portando a casa un pareggio che fa classifica e soprattutto morale, essendo arrivato contro i campioni in carica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.