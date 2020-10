Il figlio di Lilian Thuram? "Lei qui non entra": costretto a cercarsi su Google per entrare a San Siro

21 ottobre 2020 a

Marcus Thuram, il figlio 23enne di Lilian ex Parma e campione del mondo nel 1998 con la Francia, ha dovuto mostrare alla sicurezza dello stadio Meazza una sua foto su Google e un documento per entrare nell’impianto. L’attaccante, infatti, gioca nel Borussia Monchengladbach che stasera affronterà l’Inter per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. La scenetta è stata anche documentata dal club sul proprio Twitter.

La sfida di questa sera contro i nerazzurri per Thuram junior è molto sentita. Qualche giorno fa il giocatore aveva infatti rivelato in un'intervista che nonostante la militanza del padre nella Juve e nel Parma, la città in cui è nato, in Italia tifava per il Milan. E il giovane Thuram non voleva certo perdersi questa sera il suo derby personale.

