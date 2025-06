Psg-Inter, dramma-Thuram: umiliato nello spogliatoio della Francia

Dopo il danno, la beffa. I tifosi interisti faranno davvero fatica a scordarsi la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Anche perché è stata un'umiliazione totale. Cinque gol incassati da Sommer, senza dare mai l'impressione di abbozzare una reazione. Anzi, poteva andare anche peggio, visti gli errori degli attaccanti parigini nei minuti finali del match di Monaco. In ogni caso, però, si è trattato della finale col passivo più largo della storia della prestigiosa competizione europea. Un incubo.

Ma c'è di peggio. Un esempio? Dover partecipare ai festeggiamenti per gli avversari. Non solo nel corso della premiazione post partita, dove Gianluigi Donnarumma e compagni hanno alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Ma anche nel ritiro della nazionale francese, dove Marcus Thuram è stato costretto ad applaudire Dembélé e tutti gli altri calciatori del Psg. La sconfitta - ovviamente - brucia ancora. E dell'espressione del volto dell'attaccante nerazzurro si comprende alla perfezione tutto il suo disagio, misto a rancore, per quanto vissuto e subito in prima persona a Monaco.

Non c'è tempo per piangere sul latte versato. Marcus Thuram è chiamato ad affrontare le qualificazioni della sua Nazionale per i prossimi Mondiali di calcio. Poi c'è ancora da giocare l'ultima competizione per club della stagione: i Mondiali per club negli Stati Uniti.