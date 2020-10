Cristiano Ronaldo ancora positivo, dubbi sulla norma Uefa: perché potrebbe giocare comunque

22 ottobre 2020 a

Cristiano Ronaldo è risultato ancora positivo al coronavirus dopo il tampone a cui si è sottoposto ieri, mercoledì 21 ottobre. La positività attuale non cambia nulla: l’importante, in casa Juventus, è che sia negativo a 24 ore dalla partita con il Barcellona. Nei prossimi giorni, al massimo sabato, farà il tampone di fine isolamento prima della sfida col Verona: se fosse negativo, potrebbe già rientrare in squadra.

Rimane comunque in bilico la presenza del portoghese contro il Barcellona di Leo Messi il prossimo 28 ottobre, anche se le norme Uefa lasciano ancora qualche spiraglio. Secondo alcune interpretazioni della norma Uefa basta essere asintomatico una settimana prima ed essere negativo 48 ore prima: in questo scenario, CR7 potrebbe ancora giocare contro il Barça.

