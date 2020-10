Giro d'Italia, maglia rosa a Hindley: solo 48 centesimi di vantaggio su Hart. Decisiva domani la crono finale di Milano

24 ottobre 2020 a

a

a

Tao Geoghegan Hart ha vinto al ventesima tappa del Giro d'Italia, da Alba a Sestriere di 190 chilometri. Il corridore britannico della Ineos ha preceduto allo sprint l'olandese Joao Hindley (Sunweb). Terzo Rohan Dennis a 22". In classifica generale Geoghegan Hart e Hindley sono a pari tempo. La maglia rosa però finisce sulle spalle dell’australiano Hindley che ha 48 centesimi di vantaggio su Hart. Si deciderà tutto domani nella tappa finale, con la cronometro di 16,7 chilometri da Cernusco sul Naviglio a Milano. Il britannico a cronometro sulla carta è quello più competitivo.

Ciclismo, oro azzurro a Imola 2020: Ganna mondiale nella cronometro Elite

"Fin da piccolo avrei volto indossare questa maglia rosa. Avere lo stesso tempo nell'ultima tappa non ha precedenti. Sono state montagne russe in queste tre settimane. Questa maglia rosa me la sono meritata dopo la tappa di oggi. Domani vedremo. È un onore enorme vestire questa maglia, questo uno dei posti dove preferisco andare in bici, adoro la cultura e la gente", le parole di gioia del nuovo leader del Giro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.