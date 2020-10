Serie A, la Fiorentina ritrova la vittoria battendo l'Udinese, pareggio con brivido tra Parma e Spezia

25 ottobre 2020 a

Soffre ma torna al successo la Fiorentina, che grazie ad un superlativo Castrovilli riesce a domare per 3-2 un Udinese che ha lottato fino alla fine (doppietta di Okaka) per cercare di strappare almeno un punto dal Franchi. Per la squadra di Iachini si tratta della seconda vittoria in campionato, risultato che mancava addirittura dalla prima giornata e che consente ai viola di salire in classifica a quota 7 punti: gli ospiti, invece, restano impelagati nelle zone basse della graduatoria con appena 3 punti raccolti. Nel finale di partita c'è stato l'assalto all'arma bianca dei friulani ma il muro viola ha resistito con i denti fino alla fine, portando in dote alla truppa di Iachini tre punti di vitale importanza per allontanare almeno per il momento gli spettri.

Il Napoli si riscatta dopo l'Europa League e vince il derby: Benevento ko 2-1, a segno i due Insigne

Nel primo match domenicale, quello delle 12.30, Parma e Spezia si sono divise la posta in gioco al Tardini, pareggio al termine di una gara divertente, ricca di azioni, in cui le due squadre si sono affrontate a viso aperto e che è rimasta in bilico fino alla fine, con tre pali ed un rigore che ha messo la partita sul 2-2 nel recupero. Lo Spezia recrimina per il doppio vantaggio (Chabot al 28', Agudelo al 31'), il Parma ha recuperato in extremis con le reti di Gagliolo al 34' e il penalty di Kucka al 91'. Al fischio finale l'impressione è che il punteggio sia giusto, messi in conto i legni centrati sull'1-2 dai liguri che potevano mettere la partita su binari ben diversi. Pari che porta il Parma a quota 4 punti e lo Spezia a 5, a pochi passi fuori dalla zona retrocessione.

