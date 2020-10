Serie A, passo falso della Juventus di Pirlo: solo un pareggio in casa con il Verona

25 ottobre 2020 a

La Juve stecca ancora. Torna Dybala ma non i tre punti, perché un Verona caparbio e organizzato costringe i bianconeri al secondo pareggio di fila in campionato, risultato che tiene lontani i campioni d'Italia dalla vetta confermando lo status di cantiere aperto su cui sta lavorando Andrea Pirlo. Le due traverse colpite da Cuadrado e Dybala e le tante occasioni sprecate dai padroni di casa non possono però rappresentare un alibi. Solo a 12 minuti dalla fine Kulusevski è riuscito a pareggiare il gol degli ospiti, a sorpresa in vantaggio al quarto d'ora della ripresa grazie all'ex Favilli.

Nonostante i segnali di crescita, visti anche contro gli scaligeri - in tal senso il rientro dell'argentino ha aiutato - la creatura del 'Maestro' è ancora troppo vulnerabile (ennesimo gol subito da Szczesny) e viaggia a corrente alternata. C'è da lavorare, aspettando il rientro di Cristiano Ronaldo alle prese con il Covid-19. Anche perché mercoledì arriva a Torino il Barcellona di un certo Lionel Messi.

