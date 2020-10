Piero Giacomelli punito dopo i 2 rigori "a caso" a Milan-Roma: due turni di stop e riparte dalla Serie B?

Foto: Lapresse

Punizione pesante per l'arbitro Piero Giacomelli dopo la contestata direzione del match Milan-Roma, finita 3-3. Una prestazione bocciata anche anche dal presidente dell’Aia Marcello Nicchi e dal designatore Nicola Rizzoli che hanno deciso per l'arbitro della sezione di Triesto lo stop per almeno due giornate.

Due gli errori criticati a Giacomelli: i due rigori concessi alle due squadre sono inesistenti. Al 68′ ha concesso un penalty alla Roma per un contrasto tra Pedro e Bennacer, ma con evidente fallo in attacco da parte dello spagnolo. Più tardi ha fischiato un rigore per il Milan, forse per compensazione, per fallo inesistente di Mancini su Calhanoglu: abbagli gravi, non corretti dalla sala Var.

"Non devo commentare. Tutti noi abbiamo delle giornate in cui sbagliamo, penso che se ha sbagliato lo ha fatto per entrambe le squadre", ha detto l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, glissa così sui due rigori fischiati da Giacomelli. "Di buono c'è che abbiamo fatto tre gol, meno bello è che ne abbiamo presi tre - ha osservato Fonseca, intervistato da Sky -. È stata una partita molto equilibrata, abbiamo preso subito gol e poi abbiamo reagito bene, con coraggio, qualità nell'uscita. Ma abbiamo sbagliato le ultime decisioni in attacco. Un passo in avanti? Non è quello che volevo prima della partita, volevo vincerla. Dopodiché, è successo che eravamo sempre in svantaggio e alla fine è un risultato positivo".

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello sport sarà punito anche Luigi Nasca della sezione di Bari che e non è intervenuto a correggere il collega, in evidente difficoltà. A entrambi verrà imposto uno stop di almeno due giornate. Dopo la soste per le nazionali, Rizzoli penserà a reinserire Giacomelli gradualmente, facendolo ripartire dalla Serie B: non vedrà la Serie A almeno per un mese.

