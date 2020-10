Real Madrid, in un video Benzema dice a Mendy di non passare la palla a Vinicius: " Fratello, non giocare con lui"

28 ottobre 2020 a

a

a

Autentico caso mediatico intorno al Real Madrid, euro-rivale dell'Inter in Champions League. Nella sfida contro il Borussia Monchengladbach Karim Benzema è stato pizzicato nel tunnel del Borussia Park in un dialogo con il connazionale Ferland Mendy contro Vinicius Junior.





Un video, mostra il momento in cui Benzema dice a Mendy: "È importante che... (arriva Vinicius e i due si allontanano ndr.). Non giocare con lui, non passargliela. Lo giuro sulla vita di mia madre, sta giocando contro". I due poi proseguono, ma il bomber del Real si copre la bocca con la mano e le parole non vengono più filtrare. Solo i goal proprio di Benzema e Casemiro nei minuti finali hanno permesso ai madrileni di evitare la seconda sconfitta in Germania contro il Borussia in altrettante partite e di arrivare al doppio confronto con l'Inter con zero punti nel girone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.