Serie A, Lazio appesa ai tamponi: “dubbio” Covid per mezza squadra, Lotito gioca il jolly del rinvio?

C’è grande apprensione in casa Lazio, dove è snervante l’attesa dell’esito dei tamponi effettuati a tutto il gruppo squadra dopo numerosi casi “dubbi” di positività al coronavirus emersi dai controlli della Uefa. I biancocelesti sono stati costretti a rinunciare in via precauzionale a tanti giocatori importanti per la sfida di Champions League contro il Bruges e ora attendono di sapere in che condizioni saranno per il campionato. Tra venerdì sera e sabato mattina sono attesi gli esiti dei test che serviranno a Simone Inzaghi per decidere il da farsi: nello scenario peggiore considerato dal club di Claudio Lotito c’è la possibilità di giocare il jolly del rinvio della partita contro il Torino, essendo previsto dal protocollo sanitario. La sensazione però è che si giocherà, ma con quali giocatori per la Lazio è tutto da capire: Radu, Lulic e Escalante sono infortunati, Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Anderson sono stati fermati prima della Champions e si sono aggiunti a Strakosha, Luiz Felipe, Lucas Leiva, Armini e Cataldi che già erano rimasti a casa per sintomi sospetti.

