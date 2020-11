Gp Emilia Romagna, vince Lewis Hamilton: titolo costruttori alla Mercedes. Leclerc 5°, Vettel 13°

01 novembre 2020 a

a

a

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1. Il britannico della Mercedes ha preceduto al traguardo il compagno di squadra Valtteri Bottas, scattato dalla pole. Sul podio anche Daniel Ricciardo, su Renault. Quinto posto per la Ferrari di Charles Leclerc. La doppietta di oggi consente a una Mercedes-cannibale di conquistare il settimo titolo costruttori consecutivo. Per Hamilton è la 93esima vittoria in carriera, la nona stagionale. La Mercedes batte così il record di titoli costruttori della Ferrari, ferma a sei consecutivi. Ai piedi del podio della gara di Imola, l'Alpha Tauri di Daniil Kvyat. Sesto posto per la Racing Point di Sergio Perez davanti alle McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris. Completano la top ten le Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Sebastian Vettel, sull'altra Rossa, chiude al 13° posto. Si è ritirato Max Verstappen su Red Bull, fuori anche Gasly, Ocon, Russell e Magnussen.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.