Lazio, Immobile, Strakosha e Leiva non giocheranno contro lo Zenit: rischio violazione protocollo per i biancocelesti

Immobile non ci sarà mercoledì sera in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Dopo essere sceso in campo contro il Torino, l'attaccante biancoceleste e con lui Strakosha e Lucas Leiva, non sono stati convocati per la sfida europea. I tre non hanno ricevuto il via libera della Uefa dopo i tamponi effettuati nella giornata di ieri, ma c'è discrepanza tra i risultati dei test in Serie A e in Champions, così la procura della Figc ha deciso di aprire un'inchiesta per valutare l'eventuale violazione dei protocolli sanitari da parte della Lazio.

Il resto della squadra è salito sul pullman in direzione Fiumicino, dove un aereo porterà la squadra in Russia nel pomeriggio. Intanto la procura della Figc vuole vederci chiaro sulle discrepanze tra gli esiti dei tamponi. Quelli fatti dalla Uefa, come già era avvenuto prima di Bruges, hanno rilevato valori per cui è richiesto lo stop e l'isolamento dei giocatori. Gli esami svolti a 48 ore dalla sfida col Torino, invece, non avevano fatto emergere nessun caso tra i giocatori presenti nel gruppo squadra. Si indaga sulla questione tamponi "anche alla luce delle positività alterne di giocatori come Immobile, Leiva e Strakosha, disponibili per le gare di campionato e fermati per presunte positività invece dalla Uefa", si legge nel comunicato della procura.

