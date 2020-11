Diego Armando Maradona, intervento al cervello riuscito: "Ora inizia la convalescenza"

04 novembre 2020 a

L'intervento al cervello per la rimozione di un ematoma a cui si è sottoposto Diego Armando Maradona è riuscito. Il fuoriclasse, operato a La Plata presso la clinica Olivos, sta bene. Lo riferiscono i media argentini. Maradona resterà ricoverato a La Plata per il decorso post operatorio. Stando a quanto riferito dalla tv argentina TyC Sports, l'operazione per la rimozione del coagulo cerebrale si è svolta "in condizioni migliori rispetto a quelle preventivate" ed è "durata circa un'ora e mezza". Ora, il Pibe de Oro si prepara alla convalescenza. Anche l'ex compagna di Maradona, Veronica Ojeda, ha confermato la buona riuscita dell'operazione. L'ex bandiera del Napoli, 60 anni da pochi giorni, era stato ricoverato lunedì dopo essere caduto: dai controlli, era risultato l'ematoma.

