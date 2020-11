Fiorentina, indiscreto su Rocco Commisso: "Esonera Iachini anche se vince". Ecco le due alternative

05 novembre 2020 a

Beppe Iachini potrebbe essere esonerato anche in caso di vittoria contro il Parma. È l’indiscrezione che arriva da Tuttosport, secondo cui Rocco Commisso si starebbe preparando al ribaltone sulla panchina della Fiorentina. Una scelta tutt’altro che sorprendente, dato che il presidente ha allestito una rosa molto interessante ma l’attuale allenatore non è finora stato in grado di valorizzarla, anzi è sembrato preda di una certa confusione tattica. Per questo Commisso starebbe pensando di fare le cose ancora più in grande, senza nulla togliere a Iachini: i sogni nel cassetto del presidente si chiamano Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, entrambi senza squadra ma con un costo tutt’altro che da seconda fascia. Per la Fiorentina però rappresenterebbero un salto di qualità notevole per rendere ancora più intrigante il progetto.

