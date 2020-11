MotoGp, la federazione apre una inchiesta per irregolarità sui motori della Yamaha: rischio squalifica e Mondiale ribaltato

05 novembre 2020 a

a

a

La FIM — la Federazione internazionale di motociclismo — avrebbe aperto un’indagine sui motori della Yamaha usati nel primo Gran premio di Jerez, vinto da Quartararo, davanti a Viñales e Dovizioso. Se l’irregolarità sospetta sulle valvole dei quattro cilindri 1 e 2 fosse confermata scatterebbe infatti la squalifica per i piloti che li hanno usati, con la conseguente perdita dei punti guadagnati.

"Occhio al suo fiuto per gli eredi". Valentino Rossi senza vittorie dal 2017? Diventa cacciatore di talenti

Quartararo, secondo nel mondiale, ne perderebbe 25, Viñales 20, Morbidelli 11; Rossi invece, fermato dalla rottura del stesso propulsore in gara, resterebbe comunque a zero. Nel nuovo ordine d’arrivo al primo posto salirebbe Dovizioso, tirandosi dietro sul podio Miller e Pol Espargaro. La Yamaha per ora non commenta ne conferma l’indagine. Intanto a Valencia domenica si correrà la terzultima prova del campionato. Mir, attualmente al comando con 137 punti, se se la Yamaha venisse penalizzata vedrebbe salire il suo vantaggio su Quartararo da 14 a 39 punti e quest’ultimo si vedrebbe scavalcato da Andrea Dovizioso che salirebbe da 109 punti a 118, diventando di fatto il primo avversario di Mir.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.