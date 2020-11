L'Inter cerca il vice Lukaku: l'ultimo obiettivo è Milik del Napoli. Ma prima Marotta ha un problema da risolvere

16 novembre 2020 a

L'Inter cerca un attaccante. Nel reparto con Lukaku, Martinez e un Sanchez spesso alle prese con problemi muscolari e l'adattato Perisic, oltre a Pinamonti che finora non è riuscito a conquistarsi molto spazio, si cerca una altra punta. Il croato è stato utilizzato da punta solo in caso di necessità, più spesso ha agito da esterno a sinistra del centrocampo. Se l'Inter riuscisse a vendere i giocatori non più nel progetto di Conte (Vecino, Nainggolan, Eriksen), Marotta potrebbe puntare Arkadiusz Milik, il cui contratto con il Napoli è in scadenza nel giugno 2021 e che già l'estate scorsa è stato a un passo dal lasciare la Campania per accasarsi prima alla Juventus, poi alla Roma, quindi alla Fiorentina.

Più il tempo passa e più il polacco diventa un'occasione di mercato, come lo era Eriksen un anno fa, scrive il Giorno. L'idea è quella di inserire Milik come vice-Lukaku. Acquistare il polacco garantirebbe di avere un elemento di caratura internazionale in rosa senza esborso per il cartellino, a pochi mesi da un mercato estivo 2021 nel quale non è scontata la permanenza di Lautaro Martinez.

