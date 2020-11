Serie A, Kolarov e Malinovskyi positivi al Covid: nazionali fatali, assenze pesanti per Conte e Gasp in Champions

17 novembre 2020 a

La pausa per le nazionali continua a rivelarsi deleteria per i calciatori, molto più esposti del normale al Covid. L’Inter ha comunicato il contagio di Aleksandar Kolarov, risultato positivo al tampone effettuato al rientro dagli impegni con la Serbia: nei giorni scorsi c’era stato il caso di Marcelo Brozovic, entrambi salteranno le prossime gare contro Torino e Real Madrid. Brutte notizie anche per l’Atalanta, che ha perso Ruslan Malinovskyi a causa del Covid: purtroppo si temeva potesse accadere, dato che l’Ucraina si sta rivelando un focolaio con 11 giocatori positivi negli ultimi cinque giorni, tanto che si va verso l’annullamento della partita con la Svizzera. Il centrocampista dei bergamaschi dovrà saltare sicuramente la sfida con lo Spezia di sabato 21 novembre e soprattutto la trasferta di Anfiled contro il Liverpool di mercoledì 25.

