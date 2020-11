Cristiano Ronaldo, nel suo libro Fabrizio Corona fa a pezzi il portoghese: "Subumano"

21 novembre 2020 a

Alcuni estratti del libro di Fabrizio Corona, Come ho inventato l'Italia, riguardano il calcio. In particolare l'amore per quello sport e alcune chicche sui calciatori, in particolare Cristiano Ronaldo. “Da piccolo tiravo calci a un pallone per le vie di Catania con la maglia dell’Inter sulla pelle nuda e credevo che i calciatori fossero delle specie di divinità. Quando li ho conosciuti ho capito subito che erano un branco di subumani".

Corona continua scrivendo che, "da adolescente avevo creduto nei divi dello spettacolo, nella loro grandezza sovrumana. Quando li ho conosciuti li ho ridimensionati: erano dei microbi. Oggi vedo Cristiano Ronaldo su Instagram e sento puzza di sfiga“, il commento sul portoghese.

