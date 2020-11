Milan, il presidente Scaroni annuncia la partenza dei lavori del nuovo stadio: "Al via il prossimo anno"

23 novembre 2020 a

Paolo Scaroni, presidente del Milan, commenta la vittoria di Napoli: "C'è grandissima soddisfazione, non ho ancora visto Maldini né ho parlato con Gazidis ma siamo tutti al settimo cielo. Abbiamo la squadra forse più giovane d'Europa e conseguiamo risultati formidabili. Ora abbiamo una serie di partite molto complicate, nove in un mese, e dobbiamo fare i conti con qualche infortunio", ha detto ai microfoni di Sky Sport.

"Ci paghiamo una squadra intera". Milan, il nuovo stadio e la promessa di Paolo Scaroni

Scaroni ha anche affrontato il tema del nuovo stadio: "Lo considero un tassello fondamentale per il Milan e per l'Inter. Abbiamo presentato la nuova domanda al Comune che recepisce le osservazioni fatte dalla Giunta, ora dovrà passare per il vaglio degli uffici. Aggiungerei poi che, anche da un punto di vista dell'occupazione, avere due investitori stranieri che metteranno 1,2 miliardi su Milano, occupando 3 mila persone per più anni, mi sembra sia un qualcosa a cui non si può dir di no. Credo che il primo mattone lo metteremo l'anno prossimo. Quando la Giunta approverà il progetto, passeremo da un progetto di massima a una progettazione di dettaglio. Investiremo solo in questo 50 milioni e, da metà dell'anno prossimo, daremo inizio ai lavori", annuncia Scaroni.

