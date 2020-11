Sandro Piccinini, da Mediaset a Sky: un trionfo. Dagospia: "Ai piani alti gira già una voce"

24 novembre 2020 a

Il trionfo di Sandro Piccinini. Volto e voce storica del calcio su Mediaset, da qualche mese è approdato con successo a Sky, presenza fissa del prestigioso Sky Calcio Club di Fabio Caressa. Secondo Giuseppe Candela di Dagospia, la sua "ottima prova, con competenza e precisione, non è passata inosservata dalle parti di via Rogoredo". E nei corridoi Sky girerebbe già una voce pesante: per il mitico Piccinini, l'uomo della "sciabolata", ci sarebbero "valorizzazione" e "nuovi spazi" in vista. "C'è chi accenna - la butta lì Candela - a un ritorno alle telecronache per i prossimi Europei e chi a un nuovo programma con la sua conduzione". E questa volta, caro Sandro, eccome se... va.

