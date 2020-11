Marco Pantani, la bici dell'Olimpiade di Sidney all'asta: "Per aiutare duemila lavoratori", ecco le cifre

24 novembre 2020 a

All'asta i cimeli di Marco Pantani. Accadrà a Torino il prossimo 9 dicembre. Gli oggetti arrivano dal patrimonio del museo della Mercatone Uno, il colosso dell'arredo casalingo fondato da Romano Cenni, l'imprenditore imolese (morto nel 2017 a 84 anni) che sponsorizzò le imprese del Pirata. Azienda crollata per una bancarotta fraudolenta nel 2015 a seguito della quale la famiglia Cenni, finita a processo, è stata riabilitata a febbraio con un'assoluzione. Ma in quella situazione sono rimasti coinvolti circa duemila lavoratori, di una sessantina di punti vendita in tutta Italia, molti dei quali dal futuro incerto.

"Pezzi unici ricchi di storia". Le bici di Pantani finiscono all'asta: cifre da capogiro

Sono 37 i lotti tra maglie, quadri, fotografie e le due Bianchi ultraleggere realizzate per Pantani, messe all'asta, scrive il Corriere della Sera. Una venne usata nella spedizione al Tour del 2000, la seconda invece fu portata a Sydney in occasione dei Giochi del 2000. La madre di Pantani scuote la testa, "d'istinto, di mio a quell'asta non comprerei nulla", però la donna pensa anche all'incertezza di chi lavora alla Mercatone Uno "come avrebbe fatto Marco. Le offerte all'asta, per loro, sì che avrebbero un senso...". conclude commuovendosi.

