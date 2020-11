Gennaro Gattuso, la rabbia dopo Napoli-Milan: "O si cambia o sono pronto ad andarmene"

24 novembre 2020 a

"Non mi piacciono certi atteggiamenti, se facciamo i professorini vengono fuori tutte le nostre magagne". Parole di Gennaro Gattuso dette ai calciatori del Napoli dopo la sconfitta con il Milan. il tecnico dei partenopei non avrebbe gradito l'atteggiamento dei suoi giocatori che, stavolta, però si sono risentiti. La squadra, al rientro nello spogliatoio dopo aver sentito l'allenatore criticarli in tv, lo ha affrontato imputandogli, scrive il Corriere della Sera, la "brutta figura" a telecamere accese.

"Lo stimo moltissimo. Ma le regole sono uguali per tutti": Lapo Elkann, bastone contro il Napoli e carota per Gattuso

Gattuso, inviperito, ha insistito: se non cambiamo registro, sono pronto ad andar via. La notte pare abbia portato consiglio e ieri mattina nuovo confronto, tranquillo e propositivo. Domenica c'è la Roma e prima, giovedì, la sfida di Europa League al Rjieka. La società di De Laurentiis, però, oggi ha smentito questa ricostruzione, con un comunicato ufficiale: "Su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, completamente inventato, di una presunta lite dai toni accesi tra i calciatori del Napoli e Rino Gattuso. Si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento".

