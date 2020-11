Morto Diego Armando Maradona, la tragica fine del più forte di tutti i tempi: ci lascia a 60 anni

25 novembre 2020 a

a

a

È morto Diego Armando Maradona. Addio a quello che viene considerato il più grande giocatore di calcio di tutti i tempi. Il Pibe de Oro si è spento a 60 anni, pochi giorni dopo il suo ultimo e travagliato compleanno: fatale un attacco cardiaco che lo ha colpito mercoledì in casa sua. La notizia è stata rilanciata dai media argentini, dal Clarin, che nell'attacco del pezzo che nessuno in Argentina avrebbe voluto leggere, scrive: "Il giorno inevitabile è arrivato". Poche settimane fa l'ex mito di Napoli (che trascinò ai due unici scudetti della sua storia, 1987 e 1990), Barcellona e Boca Juniors, campione del mondo 1986 con l'Argentina (e autore forse del gol del secolo, contro l'Inghilterra ai quarti di finale con diabolico slalom da metà campo alla linea di porta) era stato ricoverato in una clinica della Plata, vicino a Buenos Aires, per quello che in un primo momento era sembrato uno stato depressivo legato anche al compleanno e all'ansia per l'epidemia di coronavirus.



L'operazione al cervello - Pochi giorni dopo, invece, una Tac ha evidenziato la verità: edema al cervello e operazione d'urgenza, andata a buon fine. La convalescenza di Diego aveva segnato alti e bassi, anche a causa del suo precario stato psicofisico. "Ha sostituito la droga con l'alcol", aveva ammesso il suo ex medico personale Alfredo Cahe. "Le sue condizioni oggi ricordano molto quelle di quando fu costretto a ricoverarsi a Cuba per disintossicarsi dalla cocaina. Maradona ha sostituito la droga con l’alcool. Così è ingestibile". C'era chi parlava di balletti euforici alternati a stati depressivi. Alla fine, 60 anni di eccessi di ogni tipo hanno presentato il conto.

A breve tutti gli aggiornamenti.

