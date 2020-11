Diego Maradona, il tradimento a tempo di record con la superstar della tv italiana nato in diretta a Fantastico 5

27 novembre 2020 a

Diego Maradona, quando giocava nel Napoli, ha avuto una passione travolgente con Heather Parisi. È il 22 dicembre 1984, i due si vedono in collegamento negli studi tv di Fantastico 5 . Lei è la showgirl di cui tutti sono pazzi per via di Cicale Cicale e di Disco Bambina . Diego le dice "ci vediamo presto". Così sarà. Il lunedì lui comincia a tempestarla di telefonate.

Il Corriere della Sera racconta che sono due cavalli pazzi e saranno liti e scenate. Si lasciano nell'86. Lui era fidanzato con la sua futura moglie Claudia Villafane, sposata poi nel 1989 e madre delle sue due figlie. Ma Maradona, dopo la Parisi, aspettava già un figlio da un'altra. Era Cristina Sinagra, ragioniera di 22 anni: Diego Armando jr. nasce a settembre 1986 e il padre lo riconoscerà vent' anni dopo.

