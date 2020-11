Diego Maradona e l'ospite femminile del Processo, quando Biscardi li colse in flagrante

27 novembre 2020 a

Diego Armando Maradona una volta fu sorpreso da Aldo Biscardi alla toilette con l’ospite femminile del Processo del lunedì. Lo ricorda Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera in una risposta alla lettera di un lettore che chiedeva un giudizio sull'uomo, più che sul calciatore. Cazzullo ha voluto ricordare quel particolare episodio come emblema di un personaggio fuori dagli schemi che con la sua morte non poteva non creare tutto questo clamore mediatico e i tanti ricordi che sconosciuti e personaggi famosi hanno voluto dedicargli.

"Se fosse venuto alla Juve sarebbe ancora vivo". Maradona, Napoli, la droga: un'accusa pesantissima

"Per questo e altri mille motivi la sua morte è diventata la notizia del giorno in tutto il mondo, in piena pandemia. Di solito i campioni muoiono quando si ritirano. La sua è stata un’agonia lunga, a tratti dolorosa, a tratti grottesca, a tratti geniale; come era lui. La sua vita gli assomigliava; e non a tutti è concesso", scrive Cazzullo. che poi fa un parallelo con Lionel Messi. "La Pulce ha un talento quasi soprannaturale, e rispetto a Maradona ha vinto molto di più (ma non il Mondiale); ha pure una bella storia alle spalle, il bambino che non cresceva mai; però non ha un’unghia della personalità di Diego. ma Messi è fondamentalmente un calciatore. Maradona era un mito", conclude il giornalista

