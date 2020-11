Christian Eriksen, addio Inter e ritorno in Premier: per i nerazzurri una clamorosa minusvalenza, le indiscrezioni

28 novembre 2020 a

Tutto come previsto, sulla parabola di Christian Eriksen all'Inter calerà il sipario già a gennaio. Impossibile continuare con Antonio Conte, ormai è evidente. Anche Beppe Marotta lo ha confermato prima di Inter-Torino: "Mai trattenere chi vuole andare via". E così il centrocampista danese, rilancia Espn, dovrebbe tornare in Inghilterra, in Premier League: sulle sue tracce l'Arsenal, che potrebbero comprarlo a una cifra di molto inferiore rispetto ai 20 milioni spesi dall'Inter a gennaio 2019, quando lo comprarono dal Tottenham. Si parla di un accordo intorno ai 13,5 milioni di euro: prezzo di saldo e minusvalenza per i nerazzurri. Eriksen avrebbe già dato il suo ok. Sulle sue tracce anche Manchester United e Chelsea, che però hanno meno disponibilità finanziarie.

