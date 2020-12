Maradona, Raffaele Auriemma contro Giampiero Mughini a Tiki Taka: "Non lo hai rispettato nemmeno da morto"

02 dicembre 2020 a

Scontro incandescente a Tiki Taka tra Raffaele Auriemma e Giampiero Mughini dopo la morte di Diego Maradona. Mughini era stato molto duro sul Pibe de Oro: "Era sfatto, frantumato, disperato da anni. Le ultime immagini sono raccapriccianti dal punto di vista umano e lo dico con commozione. Ma era un essere sfatto per le sue abitudini e ora lo facciamo diventare un santo, ma no”, le sue parole che hanno provocato la reazione di Auriemma.

"Sfatto, disperato, immagini raccapriccianti. E lo vogliamo fare santo?". Mughini a valanga su Maradona, si scatena l'inferno

“Sono frasi che provocano il disgusto in chi le ascolta. Sono offese rivolte senza pudore quando la salma di Maradona era ancora calda", ha infatti replicato il giornalista napoletano. "Io non ti chiedo le scuse perché so che non ne saresti capace, ma almeno potresti tacere. Non sei stato in grado di rispettare il più grande calciatore della storia nemmeno dopo la morte", le parole che ha hanno fulminato Mughini. "Anche in guerra si rende onore al nemico caduto, tu hai gettato veleno su un evento luttuoso, hai dato la sensazione che non vedevi l’ora di accanirti come un avvoltoio sul suo cadavere sfatto", ha concluso Auriema. Mughini ha cercato di replicare e ha detto: "In questo contesto io mi sono limitato a dire che la vita di quest’uomo non è stata un capolavoro", dopo aver elogiato il campione di calcio.

