Gennaro Gattuso, tutto pronto per il rinnovo col Napoli: ecco le cifre messe sul piatto da De Laurentiis

Tutto pronto per il rinnovo di Gennaro Gattuso col Napoli, che secondo Sport Mediaset è ormai certo. Pronte le bozze del contratto stese dal presidente, Aurelio De Laurentiis, e spedite al potente procuratore di Ringhio, Jorge Mendes. Nessun intoppo nella trattativa. Ora, dopo una breve pausa di riflessione, è prevista la firma: da 1,4 milioni a stagione, Gattuso dovrebbe arrivare ad avere 2,3 milioni, fino a un massimo di 2,5 milioni nel 2023. Ovviamente, ci sarà anche una parte variabile legata agli obiettivi. AdL è infatti contento sia di come gioca la squadra, che ha vinto la Coppa Italia, sia di come Gattuso gestisce uno spogliatoio tutt'altro che semplice. E insomma, il matrimonio continua. Con grande convinzione da ambo le parti.

