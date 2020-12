Coronavirus, Michael Antonelli morto a 21 anni. La terribile storia della promessa del ciclismo italiano

05 dicembre 2020 a

E' morto a 21 anni - per complicanze legate al Covid - Michael Antonelli, la promessa del ciclismo sammarinese e italiano. Il giovane era rimasto vittima il 15 agosto del 2018 di un terribile incidente durante la 72ª edizione della Firenze-Viareggio. Era precipitato nella scarpata riportando lesioni molto gravi e dopo quella caduta era entrato in coma, non riprendendosi mai più. Nei giorni scorsi era stato ricoverato in terapia intensiva per problemi respiratori dovuti al coronavirus, ma non c’e stato niente da fare. Vicino a lui, fino all’ultimo giorno, la mamma Marina, il fratello Mattia e tutti i suoi familiari. Sempre presente anche la Mastromarco Sensi Nibali, squadra di cui faceva parte, che ha celebrato il compleanno il 30 novembre scorso. Lo stesso giorno in cui il giovane atleta era entrato in ospedale.

