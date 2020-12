La Juventus vince, Sconcerti la gela: "Fredda come Pirlo. Sarri aveva 6 punti in più"

06 dicembre 2020 a

La Juventus non ha ancora perso, ha vinto il derby in rimonta al 90' contro il Torino, è "in striscia" positiva anche in Champions. Eppure Mario Sconcerti non è convinto dalla squadra di Andrea Pirlo. Innanzitutto, nota il corsivista del Corriere della Sera, quelli di questo scorcio di stagione sono "un risultato normale per la storia". Anzi, "l'anno scorso perse la prima volta con la Lazio alla 15esima giornata. Era la Juve di Sarri, anche più discussa di questa di Pirlo. E aveva 6 punti in più". Insomma, Pirlo non deve pensare di aver risolto tutti i problemi, anche perché "la Juve ha giocato solo due volte contro una delle prime, con Roma e Lazio, ha fatto due pareggi segnando e subendo tre gol. Cioè non ne ha battuta una". Giudizio finale di Sconcerti: i bianconeri sono "una squadra fredda come il suo tecnico, ha molti buoni giocatori e poca magia". E il cuore con cui ha ribaltato il Toro "non è il suo strumento migliore".

