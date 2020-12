Diego Maradona c'è, lui no: escluso eccellente alla mostra sul Napoli. "Sto sul caz***o a qualcuno", lo riconoscete?

06 dicembre 2020 a

Un escluso eccellente accanto a Diego Maradona. Alla stazione mostra-Marardona della Ferrovia Cumana, accanto al murales dedicato al Pibe, ci sono tanti protagonisti della storia del Napoli, da Krol e Careca a Cavani e Insigne, ma manca uno dei protagonisti dell'epopea maradoniana degli anni 80, Alessandro Renica. Che su Facebook si sfoga.



"Ma sto sul ca**o a qualcuno? Mah... Magari sono scomodo e poco appariscente, ma il goal al 119' alla Juventus è unico nella storia di Napoli (il riferimento è al gol decisivo nella Coppa Uefa del 1989 al San Paolo, ndr). Comunque sono offeso. Ma chi l'ha fatta sta mostra? Le dico già che mi sta sul ca**o e non poco... Ricordo che ho fatto parte di tutto il ciclo vincente del Napoli. E poi goal pesanti, assist in tutte le annate, anche qualche ca***ata ma alla fine abbiamo vinto e non era facile. Meno male che mi sfogo su Facebook perché è una delusione... Che delusione pazzesca…”.

