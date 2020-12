Antonio Conte, Sandro Piccinini sta con Capello: "Complimenti mister Fabio, condotta esemplare"

10 dicembre 2020 a

Un tweet, elegante, per prendere le distanze da Antonio Conte. L'ex commentatore Mediaset Sandro Piccinini, ora a Skym commenta con garbo la discussa intervista del mister dell'Inter dopo il pareggio deludente con lo Shakhtar Donetsk a San Siro che ha eliminato i nerazzurri da Champions ed Europa League. Sarebbe bastato vincere, ma l'Inter non è andata oltre lo 0-0, dando l'impressione di paura e sterilità. Sul banco degli imputati ci finisce Conte, che incalzato da Anna Billò e Fabio Capello svicola in diretta, tra silenzi e risposte stizzite. E Piccinini si schiera coi colleghi di Sky Sport: "Complimenti di cuore ad Anna Billò, Paolo Condò, Costacurta, Del Piero e al mio vecchio compagno di telecronache Mr.Fabio Capello. La gestione dello studio durante l'intervista a Conte è stata esemplare. Lezione di giornalismo, competenza e buone maniere. Top class". Duro, invece, il giudizio sull'allenatore salentino: "Conte continua a parlare degli episodi, di sfortuna, dei gol sbagliati, della mancanza di rispetto da parte degli arbitri. Eriksen in campo solo 'quando Lautaro non ne aveva più'... Il momento di un pizzico di autocritica rinviato alla prossima occasione...".

