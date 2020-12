Diego Maradona, la minaccia dei figli: "Lo scriva pure, la vendetta giudiziaria sarà pesante". Ecco chi vogliono rovinare

Roberto Alessi 13 dicembre 2020 a

«Ci sarà una battaglia, ma non tanto tra i figli che Maradona unirà a sé nel ricordo, ma con il falso e speculativo mondo di fuori, con i suoi finti amici e i grandi speculatori. Ancora tanto si sentirà parlare dell'eredità e dell'oro di Diego Maradona, oro azzurro», dice l'avvocato napoletano che ha curato per anni gli interessi di Maradona (facendogli risparmiare 40 milioni di euro con il fisco italiano). Ed è così che Diego junior, Dalma, Giannina, Jana e Dieguito (la madre, perché lui ha solo 7 anni) fanno riferimento a Pisani che vendicare chi ha fatto del male, secondo loro, al padre. E sembra fare riferimento al nuovo avvocato (nuovo da sette anni) Matias Morla, al medico Leopoldo Luque, ora anche indagati. «La vendetta giudiziaria sarà pesante, lo scriva pure», mi dice. Venti di guerra, un solo nome: Maradona. Cui si potrebbero aggiungere anche altri sei figli non riconosciuti.

