Serie A, l'Atalanta senza il Papu Gomez inguaia la Fiorentina: 3-0 della Dea alla Viola

13 dicembre 2020 a

a

a

Gian Piero Gasperini non cambia idea: fuori Gomez e Ilicic, ma l'Atalanta ci mette solo più tempo e per mettere al tappeto una Fiorentina sempre più nei guai: 3-0 finale per la Dea. La sblocca Gosens al 44', ma tutto nasce da una palla persa da un Vlahovic con poco nerbo. Poi gli schemi nerazzurri fluiscono in scioltezza e la gara va in archivio con una magica punizione di Malinovski e un colpo di testa di Toloi. Il tecnico della Fiorentina Prandelli non riesce a incidere e ora la situazione per la Viola si fa drammatica.

Zampata di Muriel, Ajax ko e Atalanta in orbita: vola agli ottavi di Champions

Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions per il secondo anno consecutivo, la squadra di Gasperini ritrova smalto anche in campionato. Gomez è rimasto in panchina per tutti i 90’. L’Atalanta sale a 17 punti con una gara in meno, ma sullo sfondo rimane il problema Papu. Un addio a gennaio non si può escludere. Stando alle ultime indiscrezioni il rapporto tra il numero 10 e l'allenatore dell'Atalanta è in crisi e l'esclusione dai titolari nella partita di oggi contro la Fiorentina potrebbe non dipendere solo dal turnover. La lite fra Gomez e Gasperini nell'intervallo della gara di Champions contro il Midtjylland non è stata ricomposta, nonostante la 'tregua' per la gara contro l'Ajax, decisiva per il passaggio dei bergamaschi agli ottavi di finale. Il Papu potrebbe non scendere più in campo con la maglia dell'Atalanta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.